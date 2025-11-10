Жител на Игнатиево се ядоса и изтръгна камерата на незаконно сметище

Пиксабей

67-годишен, жител на Игнатиево, е заловен след като вчера е изтръгнал камера за видеонаблюдение, монтирана за наблюдение на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци.

Кражбата, станала в петъчния ден, са разкрили криминалистите на Районното управление в Аксаково, съобщиха от ОДМВР-Варна. По случая е образувано бързо полицейско производство.

При друг случай е задържана 42- годишна варненка, известна на МВР. Този път познайницата на полицията откраднала 1 килограм кафе на зърна от супермаркет. Сигналът за крайжбата е подаден в петък от служител на търговския обект. Вещта, обект на престъплението е намерена и приложена към образуваното досъдебно производство по описа на Първо РУ.

