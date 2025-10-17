Жители излязоха на протест след фаталната катастрофа на тротоар

Редактор: Недко Петров

Недоволни излязоха на улицата, след като 23-годишен шофьор от Брусарци помете с колата си и уби 23-годишна жена на тротоара. Водачът е идвал с автомобила си от Брусарци и е бързал за работа. Колата се е движела в посока Лом, когато при изпреварване се преобръща. Автомобилът чупи дърво, и след това по инерция продължава и се забива в оградата. Там се намира и жената, която издъхва на място.

Хората, които живеят тук, сами потърсиха бТВ, за да разкажат какво се случва на този участък. Един от тях е Георги.

Искам да почертая, значи тука има километър и половина някъде оправен път. Оттам всичко надолу минава с бясна скорост. Никой не спазва ограничението от 40 км. Нито 40, нито 50 км, нито има спящи полицай. Община Лом трябва да вземе мерки. Горе има деца на спирката, а те минават с бясна скорост и никой се съобразява, че има и деца. Вчера при нещастието е участвал и камион, който е изпреварен от колата, заяви Георги.

Загиналата жена я познавах. Много добра жена. Взела си е хляб от магазина и се е прибирала, когато я застига смъртта, добави той.

