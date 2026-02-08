Жители на "Аспарухово" протестират в защита на зелените площи

Булфото

Жителите на варненските квартали Галата, Зеленика и Аспарухово протестират срещу презастрояването.

Шествието започна на входа пред Сити-център в кв. Аспарухово и ще премине до Народно читалище „Просвета“, предава novavarna.net.

Протестиращите изразяват своето недоволство чрез лозунги като: „Галата и Варна дишат чрез гората!“ и „Да запазим духа на Варна за утрешното поколение“. Тези слогани отразяват опасенията на жителите от негативното влияние на прекомерното строителство върху околната среда и качеството на живот във Варна.

Организаторите призовават всички варненци, които споделят техните притеснения, да се присъединят към протеста и да покажат своята подкрепа за запазване на природните ресурси и устойчивото развитие на града.

