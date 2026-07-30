Жители на "Чайка" продължават битката срещу строеж с протест пред Община Варна

снимка: читател "Петел"

Жители на ж.к. "Чайка" се събраха на протест пред сградата на община Варна срещу намерението да бъде построена жилищна сграда между блоковете 34 и 36.

Протестиращите изразяват недоволството си от застрояването на зелени площи, детски и спортни площадки, както и от намаляващите обществени пространства в града.

Представители на инициативния комитет "Чайка" заявиха, че са сезирали различни институции и продължават да настояват за промени в устройствения план, който според тях е изготвен при спорни обстоятелства и позволява застрояване на пространства, предназначени за общо ползване, предаде Радио Варна.

Очакваме да убедим Общинския съвет да вземе отношение към проблема с презастрояването в междублоковите пространства и зелените територии. Всичко това е резултат от подробен устройствен план, който според нас поражда сериозни въпроси относно законосъобразността на изготвянето му, заяви Павлина Павлова от инициативния комитет.

По думите на Калоян Ботев по време на днешната сесия не се очаква да бъде внесено конкретно предложение за гласуване, а основната цел на протестиращите е общинските съветници да се запознаят в детайли с казуса.

Кметът трябва да подготви изменение на подробния устройствен план и да го внесе за разглеждане в Общинския съвет. Процедурата може да отнеме между един и три месеца, но през това време общественото внимание към проблема няма да намалее, посочи той.

Те поставят въпроси и към държавните институции относно контрола върху строителството и начина, по който се прилагат съдебните решения. Според тях има случаи, при които въпреки отменени устройствени планове и решения на съда, строителни дейности продължават.

Сред основните искания на протестиращите е строежът на планираната многофамилна жилищна сграда между блокове 34 и 36 да бъде спрян в настоящия му вид, а засегнатото пространство да бъде възстановено и благоустроено.

Недоволните жители отправиха критики и към начина, по който се информират за устройствени процедури. Те посочиха, че през 2015 година уведомяването за важни решения е било извършвано чрез публикация във вестник, което според тях не гарантира достатъчна публичност и участие на засегнатите хора.

Общинските съветници трябва да помнят, че са избрани да представляват варненци и да защитават техния интерес, заявиха участници в протеста.

Вече са събрали над 700 подписа за незабавен мораториум върху строителството.

Малко преди началото на заседанието на Общинския съвет кметът на Варна Благомир Коцев бе посрещнат от протестиращите.

Редактор "Екип на Петел",

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