Жители на Челопечене: В района редовно се кара с несъобразена скорост

Снимка: Булфото

След тежката катастрофа на „Челопешко шосе“ от районната администрация искат повдигнати пешеходни пътеки и повече контрол на пътя. От Европейския център по транспортни политики заявиха, че именно липсата на контрол е довела до неспазване на правилата за движение по пътищата.

Жители на Челопечене са притеснени след трагичния инцидент в петък вечерта. Пред БНТ казаха, че в района редовно се кара с несъобразена скорост:

„Много бързо карат, профучават, притеснявам се.“

„Този път не за първи път взима жертви, от години не се съобразява скоростта, шофьорите трябва да се съобразяват, минават деца там.“

„Не мисля, че участъкът е опасен, аз карам тук от 20 години, не си знаят правилата, затова стават катастрофи.“

След тежкия инцидент районната администрация ще внесе искане за обезопасяване на участъка.

„Контролът е труден, защото районното управление разполага с една патрулка, която обслужва целия район, който е достатъчно голям, и каквото и да се случи, трудно им е придвижването от едно селище до друго селище в района ще пуснем отново искане за повдигнати пешеходни пътеки, пътни неравности преди и след кръстовището и не само на това, а ще поискаме дори да се направят промени в наредбата, ако е необходимо, за да може да се предвижда такива места като това, опасни за хората, да се обезопасят по най-възможния начин“, заяви Лилия Донкова, кмет на район „Кремиковци“.

От Европейския център по транспортни политики определиха случая като провал на институциите. И обърнаха внимание относно способността на водачите на леките автомобили, участвали в инцидента.

Редактор "Екип на Петел",

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