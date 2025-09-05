Жители на Добрева чешма с подписка настояват за нов график на №30

снимка Булфото

Жители на местност Добрева чешма започнаха подписка с искане за промяна на графика на автобусна линия №30. Най-ранният тръгва в 07,30 часа, което създава неудобство за учениците, обясни инициаторът на петицията Румен Широков.

По думите му това е единствената линия, която обслужва живеещите в района, а разписанието й не е съобразен с много фактори.

От вечерните автобуси не могат да се възползват и учениците, които са втора смяна, както и работещите, тъй като последният е твърде ранен -18,17 часа. Друг проблем е й, че крайната спирка, на която слизат децата, за да се прекачат е в кв. "Бриз", където са по-ограничени възможностите за избор на друга линия.

В подписката си те настояват последната спирка да е сп. "Явор". Предлагат и първият автобус да тръгва в 6,50 часа, предаде Радио Варна.

