Жители на "Филиповци" след събаряне на постройките им: Ще трябва да крадем, иначе как ще храним децата си

Снимка Булфото

В столичния квартал "Филиповци" бяха премахнати 25 незаконни стопански постройки, от които бяха изведени над 40 коня.

Акцията прерасна в напрежение между жители на квартала и журналисти, което наложи намесата на полицията.

"Това, което правим, е да ги разчистим от един частен терен, върху който се намират. Целим да не достигнем до разрастване на махалата тук. Това, което потвърждаваме, е, че освен тези стопански постройки, други сгради в района на ж.к. "Филиповци" няма да бъдат събаряни", заяви кметът на "Люлин" Георги Тодоров.

Над 40 коне бяха изведени и преместени. Жителите обаче са притеснени какво ще се случи с животните, които са отглеждали с години.

"Ще трябва да започнем да крадем. Как ще си храним децата? Мъжете ни с конете си изкарват прехраната. Тези животни сега, като ги изкарат, къде ще ги слагат?", попита жена от квартала пред Bulgaria ON AIR.

"Как ще се прехранваме? Не знам. Нямам думи. Ако трябва - ще крадем", коментира друг мъж, пише novini.bg.

Жителите в тази част на "Филиповци" недоволстват, че тази камара боклуци няма да бъде разчистена поне 1 година. А от Столичната община обясниха, че, боклукът ще бъде събран в рамките от седмица до месец.

"Предприемаме мерки в следващата седмица да бъдат разчистени", допълни кметът на "Люлин".

Част от жителите се заканиха, че след събарянето на постройките ще направят нови такива.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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