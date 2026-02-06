Жители на "Галата", "Аспарухово" и Зеленика във Варна на протест против презастрояването

Снимка: Община Варна

Жители на варненските квартали "Галата", "Аспарухово" и местността Зеленика излизат на протест-шествие тази неделя, 8 февруари. Те ще се съберат в 12 ч. на входа на Сити центъра в район "Аспарухово", откъдето ще тръгне и мирно шествие до Народно читалище "Просвета".

Исканията са за опазване на зелените площи, спиране на безразборното строителство и по-отговорен градоустройствен подход от страна на Община Варна, обобщиха за Радио Варна и предаването "Новият ден" част от протестиращите - Румяна Иванова и Наум Наумов. Това не е първата подобна акция – последният протест срещу изсичането на гори и презастрояването във Варна беше в края на ноември м. г.

Румяна Иванова подчерта:

"Нямаше да има нужда да излизаме на протест, ако живеехме в една нормална държава. Варна вече едвам се разпознава. Това, което се случва, е резултат на липса на градоустройствена визия от години. Не можеш да имаш големи инвестиционни намерения, а да нямаш капацитет, инфраструктура, условия... Искат да строят дори върху свлачищни зони. Трябва ли да стане бедствие като това в Елените, за да се осъзнаем?"

Протестиращите са подготвили и подписка, която ще бъде входирана до отговорните институции след протеста, информира Наум Наумов. 1000 души към днешна дата са подкрепили исканията за "промяна на градоустройствените планове в полза на хората, а не на инвеститорите“, подчерта Наумов. По думите му, унищожаването на зеления пояс на Варна може да доведе до превръщането на града в бетонно гето:

"Зеленият пояс не е направен случайно – той пази целия град. Не можеш да го унищожиш, за да издигнеш поредния комплекс и да оправдаеш нечии инвестиции."

