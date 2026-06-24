Жители на Хисаря блокират пътя Карлово-Пловдив

Булфото

Жители на Хисаря и съседни населени места излизат на протест. Причината - повече от месец пътят Михилци – Хисаря е оставен в окаяно състояние, а шофьорите са принудени да се движат по разбито и трудно проходимо трасе.

В този час хората се очаква да блокират пътя Карлово-Пловдив, предаде БНТ.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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