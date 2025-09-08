Жители на Куманово излязоха на протест заради лошото състояние на пътя

Снимки: Гугъл мапс

Пътят между село Куманово и Каменар от години е сред най-проблемните във варненска област. Миналата есен от Община Варна обявиха, че е завършена обществената поръчка за неговото проектиране и че предстои избор на изпълнител за основния ремонт. Очакваше се дейностите да започнат през тази година, но вече сме в началото на септември, а ремонт няма. В събота жители на село Куманово излязоха на протест, за да напомнят, че състоянието на пътя е не само неудобство, но и реална опасност.

Като трагично определят състоянието на участъка от 2 км и 600 метра хората от селото, обобщи мнението им в предаването "Новият ден" по Радио Варна Мария Николова. "Лично аз съм засичала за месец около 25 коли дали със спукани гуми, или с изкривени джанти, а където има повече дълбоки дупки, хората преминават през нивите, защото две коли не могат да се разминат", изрази възмущението си Николова. На протеста в събота е присъствал и заместник-кметът на Община Варна Димитър Кирчев, който е дал уверението, че дейностите ще бъдат задействани, съобщи Мария Николова. Разрешението за строеж е получено още през месец април, има и осигурени средства, и фирма. Защо толкова време се бавят, попита тя.

Николова призова Община Варна: "Моля Ви, обърнете внимание на малките населени места и на хората, които живеят в тях. Всички ние имаме нужда този път, а и не само той, да бъде нормален. Дайте ни правото да бъдем европейци". Николова допълни, че жителите на Куманово нямат очаквания ремонтът на пътния участък да започне по-рано от месец октомври тази година. Докато не видя машини и хора, които работят по този път, аз няма да повярвам, че ремонтът е започнал, заяви още Мария Николова.

В участъка от пътя Куманово-Каменар, за който отговаря Община Аксаково, текат проектни действия, започнал е и ремонт към село Доброглед, информира Николова. Казват, че следващият ремонт ще бъде в частта към Куманово. Предполагам, че дейностите там ще продължат 2 години, тъй като там се касае за подмяна на водопровод, допълни Мария Николова. Всички дупки в централната част на селото са закърпени от Община Аксаково, каза още Николова, оценявайки положително дейностите. Поне са помислили за това - докато дойде ред на ремонта, да имаме някакъв годен път. Шегуваме се, че Аксаково накрая ще изпревари Варна, подчерта Мария Николова.

