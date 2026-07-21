Жители на Севлиево излязоха на протест, след като спряха автобуса за морето

Кадър бТВ

Жители на Севлиево излязоха на протест, след като беше спряна автобусната линия до Бургас и курортите по Южното Черноморие. Така, точно в разгара на летния сезон, хората останаха без удобен директен транспорт до морето.

Линията Севлиево – Габрово – Бургас и курортите по Южното Черноморие е сезонна и се обслужва само през летните месеци. Според превозвача тя е спряна след решение на Министерството на транспорта и съобщенията, пише бТВ.

Служители на билетния център и жители на Севлиево настояват маршрутът да бъде възстановен, тъй като единствената алтернативна линия – Плевен, Ловеч, Севлиево – е силно натоварена. Местата по нея често се изчерпват, особено в края на седмицата, което затруднява пътуването до морето.

Сред протестиращите са и родители и близки на студенти, които предстои да учат в Бургас и ще имат нужда от удобен транспорт между Севлиево и морския град.

По думите на собственика на автобусната линия причината за спирането е предложение на Министерството на транспорта и съобщенията за отпадане на голяма част от маршрутите, включени в републиканската транспортна схема. Сред тях е и линията Севлиево – Габрово – Бургас и курортите по Южното Черноморие.

Жителите на Севлиево настояват маршрутът да бъде възстановен възможно най-скоро, за да могат през летния сезон да пътуват удобно до Бургас и курортите по Южното Черноморие.

Редактор "Екип на Петел",

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