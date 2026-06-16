Жители на Свищов излязоха на протест срещу изграждане на подстанция на ЕСО
Стопкадър Нова Тв
Жители на Свищов излизат на протест срещу изграждане на подстанция на енергийния системен оператор. Местните се притесняват да не се активира свлачище, което да погълне жилищата им в непосредствена близост.
Те са поискали документ от Геозащита-Плевен, според който теренът от единия до другия край на квартала попада в обхвата на старо свлачище. „Точно над нас през 1979 г. е регистрирано свлачище. От другата страна на квартала също има свлачище, но там са направили подпорна стена, а тук няма”, обясни пред Нова Тв Ваньо Иванов.
Строежът на подстанцията започнал тази година. „Започнаха да режат гората още през септември миналата година. Това е терен с наносна почва – най-слабият. Тук е склон. Цялата вода в момента влиза в нашия блок и подкопава основите”, каза Иванов.
Възложител на обекта е общината. Хората са поискали информация за документите, но не са ги получили. Казват, че няма диалог с общината и кмета.
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