Жители на Царево: Пълно бедствие, тотална щета, непочистено дере

03.10.2025 / 12:13

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Жителите в Царево обвиниха власта, че не е приложила адекватни мерки след водното бедствие преди две години, което взе и жертви.

В момента след поройния дъжд в общината десетки къщи са наводнени, а много пътища за затворени.

Две години след смъртоносния потоп в Царево бедствието се повтаря, казват местните, за щастие обаче без жертви.

Пълен потоп, тотална щета. Къщите горе са наводнени, няма къща, която не е наводнена. Канализацията не може да поема. Страшно много вода има, пълно бедствие, заяви бТВ Димитър Неделчев.

Според него не са взети мерки след предното наводнение, след като дирето не е било почистено.

Отново и отново. Този път е много по-страшно, и то си личи. Дървета, павета, бордюри големи. Срещу природата не можем да се борим, каза жена от Царево.

 

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris
Рейтинг: 513318 | Одобрение: 94598
А къде е кметът и какво прави в момента.....? Завива шоколад в станиол навярно !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

