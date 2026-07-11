Жители на Ямбол: Машините не ни плашат, но е хубаво да има и хартиени бюлетини

Снимка БТА

Машините не ни плашат, но е хубаво да има и хартиени бюлетини, за да могат хората да избират, ако изпитват затруднения да ползват устройствата. Това споделиха възрастни жители на Ямбол пред БТА по повод обсъжданите промени в Изборния кодекс.

В сряда депутатите от парламентарната правна комисия приеха промени в Изборния кодекс, внесени за разглеждане в Народното събрание от „Прогресивна България“. Според предложенията е да се гласува изцяло с машини във всички секции с над 300 избиратели, като това ще важи и за предстоящите тази есен президентски избори.

„Гласувал съм и с хартия, и с машина. Нямам конкретни предпочитания. Но има по-стари хора, които не виждат, те как ще се оправят?”, коментира 72-годишният Нено Велев. На младите им е лесно – те по цяла ден си играят на телефоните, допълни той.

За да успее за упражни правото си на глас с устройство, 85-годишният Петко Николов признава, че някой друг трябва да му помогне. Така си получава и пенсията през банкомат – „Ей тоя мъж идва подир мене и ми натиска каквото трябва по копчетата, за да си я взема”, разказа той. „Аз съм зле със зрението, даже няма да разбере къде и какво натискам. Не знам какво да кажа, объркан съм", посочи възрастният мъж.

„Гласувам машинно, по-лесно ми е. Няма нужда да чета един голям чаршаф с партии. Натискам си и толкоз. Мен не ме бърка – дали ще е машинно или не", каза Юри Гюлев, който е на 71 години. Подобно е мнението и на 78-годишният Дончо Пенев. „С машина гласувам. Най-добре. Пускаш си гласа, няма нужда да пишеш”, отбеляза той.

Друг мъж на 70 години сподели, че упражнява правото си на глас единствено с хартиена бюлетина. Казва, че така му е по-удобно. Пенсията си взима от пощата, а не чрез банкомат като отново посочва същия аргумент - удобството.

И на машини съм гласувал, и с хартия, каза 84-годишният Милчо Русев. „Но машината винаги мога да я манипулирам, откъдето си искам”, изрази резерви той. Допълни и че според него изборите вече са станали „безинтересни". И сподели, че упражнява вота си на всички видове избори.

„Гласувам само с машина, по-лесно става, набързо – чат-чат-чат. Ако нещо не ти е ясно – те ти обясняват”, каза Стефка Бинева, която е на 70 години. „Но там е работата, че възрастните хора няма да могат. Не, че съм млада, но съм работила на компютър и за мен е лесно. Може би е добре да има двата варианта – някой може да иска на хартия. Но никой няма да ни пита – както си решат, така ще го направят”, посочи тя.

„Най-добре е да има и двата варианта, защото има хора, на които им е трудно с машините”, допълва я по-възрастна жена. „Да кажем – ние ползваме банкоматите и не ни е толкова трудно, но има хора и на нашата възраст, на които по им е лесно с хартия. Така че хубаво е да ги има и двата начина”, смята тя.

На последните парламентарни избори от 19 април т. г. в област Ямбол имаше образувани 237 секции. В 155 от тях хората можеха да избират между машинен вот и гласуване с хартиена бюлетина. Заради дефекти в устройствата, вотът в шест от секциите премина изцяло с бюлетини по решение на Районната избирателна комисия.

Официални данни от уебстраницата на Централната избирателна комисия за резултатите от вота през пролетта сочат, че в Ямболско е отчетен общ брой на пуснати бюлетини 49 959. От тях 30 914 са били хартиени бюлетини, а 19 045 – отпечатани отрязъци от машинно гласуване.

При обсъждането на предлаганите промени в Изборния кодекс в парламентарната правна комисия вносителите от „Прогресивна България” изтъкнаха, че вече е натрупан достатъчно опит за гласуване с машини. „На последните избори повече от 1,5 млн. души са гласували машинно. Това са около 51 процента от гласувалите. Предлагаме и допълнително обучение за по-възрастните граждани”, каза пред депутатите Янка Тянкова от Парламентарната група на „Прогресивна България“, която е и председател на правната комисия.

Дискусията по изменение на изборното законодателство предстои да продължи и в пленарната зала на Народното събрание.

Редактор "Екип на Петел",

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