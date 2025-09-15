Жители на Звездица с петиция за по-късен автобус до селото

Снимка: Община Варна

Жители на село Звездица настояват за по-късен последен курс на автобус номер 36. Създадена е подписка, която е подкрепена от 160 души. Това съобщи за Радио Варна кметът на селото - Станислава Христова, която каза, че ще внесе петицията още днес в Общински съвет - Варна.

В Звездица живеят много млади хора, за които този график е крайно неудобен. Последната им възможност да стигнат до града вечер с обществен транспорт е, ако хванат автобуса в 20,20 ч. От Варна обаче последният тръгва в 21,30 ч., което също е прекалено ранен час особено за летните месеци, каза тя.

Друг проблем, на който Христова ще обърне внимание, е липсващият спиркозаслон на спирка "Чайка".

