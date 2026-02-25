Жители на българско село: Психично болен влиза във всяка къща и стряска хората, докато спят

Кадър БТВ

Недоволство и напрежение във врачанско село. Причината - мъж с психични проблеми влиза в домовете на възрастните, краде но и плаши самотно живеещите хора по всяко време на денонощието.

Тормозът е от години, но напоследък набезите зачестили, почти няма къща, в която да не е влизал. Временното настаняване в институции според потърпевшите не е решение.

В романското село Синьо бърдо живеят повече възрастни. Те разказват пред БТВ, че от години мъж с психични отклонения ги тормози, влиза в домовете им, обира каквото види, най-вече задига храна, внезапното му нахлуване в къщите вече е довело дотам, че някои хора не са между живите. Многократно е сигнализирано пред институциите, че трябва да се вземат някакви мерки, до момента той само временно е настаняван в психиатрични заведения, след това е отново пускан и набезите продължават.

В село Синьо бърдо живеят около 200 души. Години наред проявяват търпимост към съсед, който е освидетелстван и е с психични проблеми. Въпреки че е с пенсия, го съжаляват, хранят и обличат, но през последните седмици търпенето им се изчерпало. Почти няма къща, в която да не е влязъл и откраднал.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!