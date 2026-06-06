Жители на четири села протестираха заради забавения ремонт на пътя към Созопол

Булфото

Жители на селата Росен, Равна гора, Веселие и Ясна поляна протестираха заради забавения ремонт на път III-992 – Отманли–Росен–Веселие–Ясна поляна. Трасето е ключов обходен маршрут при затваряне на пътя Бургас–Созопол и ежедневно се използва от стотици жители на региона, предаде БГНЕС.

Недоволните настояха за ясен срок кога ще приключи ремонтът, след като по думите им години наред живеят сред прах през лятото, кал през зимата и затруднен достъп до населените места. Те припомниха, че протест по темата е имало още през 2023 г., но въпреки избрания изпълнител и възложената обществена поръчка, дейностите продължават с бавни темпове.

Хората посочиха, че първоначалният срок за изпълнение от 450 дни е изтекъл, а междувременно е подписано допълнително споразумение, с което срокът е удължен, а стойността на ремонта е увеличена.

„Ако през този един месец пътят не бъде ремонтиран и няма интензивна работа, ще запушим Бургас с колите и ще бъдем около АПИ-Бургас. Ако не ни чуят – ще отидем пред парламента", заяви пред БГНЕС жителят на село Росен Тодор Гинев.

Кметът на село Росен Иван Янев също изрази недоволство от състоянието на трасето и забавянето на ремонта.

„Ние ги запълваме с моя бус, от общината парични ни дадоха и ние ги запълвахме, за да може да се движат, ама то не може постоянно...", каза Янев, визирайки опасните дупки по пътя.

От Агенция „Пътна инфраструктура" посочват, че забавянето е свързано с необходимост от препроектиране, съгласуване между институции и допълнителни строителни дейности, като уверяват, че работата по обекта продължава.

Протестиращите настояха институциите да дадат конкретен отговор кога пътят ще бъде окончателно завършен.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!