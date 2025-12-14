Жители на гръцко село планират да пращат децата си на градина в България
Жители на гръцко село възнамеряват да пращат децата си на детска градина в България поради липса на такава в населеното им място.
От две години насам властите обещават ново учебно заведение на родителите в село Тригоно, област Еврос, което се намира на границата с България.
В селото има 12 деца на такава възраст, които трябва да пътуват 40 километра в посока до град Орестиада всеки делничен ден.
Десетте семейства настояват децата да имат възможността да посещават българска занималня, като заплашват да напуснат района.
По случая се намесиха и депутати, които обвиняват министерството на образованието за забавянето, което противоречи на заявеното намерение на правителството да съживява обезлюдени региони.
