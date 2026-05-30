Жители на казанлъшки села излязоха на протест и блокираха път заради лошото му състояние

Кадър Нова Тв

Лошото състояние на път от републиканската пътна мрежа провокира протест и блокада в Казанлъшко, където жители на няколко села излязоха, за да изразят недоволството си.

По думите им в участъка ежедневно се случват инциденти и катастрофи.

Протестните действия се провеждат в участъка между казанлъшките села Бузовград и Средногорово. Описанието на пътя с няколко думи е „само кръпки и само дупки“, като трафикът в района е ежедневно много голям поради близостта до град Казанлък.

Жителите подчертават, че подават сигнали от години, но до момента няма предприети действия и ремонти от страна на отговорните институции. Поради тази причина те предприеха стъпки за затваряне на пътния участък, който по данни от навигацията съдържа надписи за дупки в рамките на повече от 4 километра, пише nova.bg.

Протестиращите обясняват, че заради лошото състояние на асфалтовата настилка шофьорите са принудени да извършват опасни маневри, което води до сериозни инциденти. Гражданите изразяват притеснения, че при валежи ситуацията се влошава допълнително, тъй като дупките се пълнят с вода, стават невидими, а са дълбоки.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!