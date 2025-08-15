Жителите на Аляска посрещат Путин с украински знамена

Пиксабей

Няколкостотин души се събраха на проукраински митинг в Анкъридж, Аляска, където днес ще се срещнат американският президент Доналд Тръмп и руският лидер Владимир Путин.

Срещата на върха с висок залог – първата лична среща между американски президент и Путин, откакто последният започна пълномащабната си инвазия в Украйна през февруари 2022 г., има за цел да постави основите за прекратяване на огъня.

Украинският президент Володимир Зеленски не беше поканен на разговорите, които ще започнат около 11 часа местно време (22:00 ч. българско) в съвместната база Елмендорф-Ричардсън.

Протестиращите започнаха да се събират рано сутринта, преди пристигането на Путин в Анкъридж, скандирайки лозунги в подкрепа на Киев и изисквайки Русия да върне 20 000 украински деца, отвлечени от зоната на военните действия.

Протестиращите изразиха също така възмущение от факта, че Тръмп е поканил Путин на среща на американска територия в Аляска, която е била руска до 1867 г., когато е продадена на САЩ, съобщи „Политико“, цитиран от БГНЕС.

„Украйна и Аляска – никога повече Русия“, написа Остап Яриш, медиен съветник на фондацията „Разом за Украйна“, в публикация в X, придружена от кадри от протеста.

Местните организатори на митинга посочиха, че „Аляска се противопоставя на тиранията“ и призоваха поддръжниците си да „се съберат в Анкъридж, Аляска, за да протестират срещу международен военен престъпник, който се разхожда тук“.

„Решението да се приеме Путин, военен престъпник, на алясканска земя е предателство към нашата история и моралната яснота, която изисква страданието на Украйна и другите окупирани народи“, подчерта неправителствената организация „Native Movement“, призовавайки Тръмп да не сключва сделка с Путин.

Тръмп каза, че планира да организира тристранна среща с украинския президент и Путин скоро след срещата в Аляска.

Американският президент заяви, че има „три идеи“ за места – и „най-лесното“ би било да останат в Аляска.

Украйна и нейните европейски съюзници изразиха предпазлив оптимизъм относно срещата на върха, след като Тръмп засили критиките си към Путин за ролята му в продължаването на войната и лансира идеята за гаранции за сигурност от страна на САЩ, за да се улесни прекратяването на огъня, нещо, което преди това беше отхвърлил.

Американският държавен секретар Марко Рубио потвърди тази позиция на пресконференция:

„За да постигнем мир, мисля, че всички признаваме, че ще трябва да има разговори за гаранции за сигурност“.

Въпреки че Тръмп първоначално лансира идеята Украйна да „размени земя за мир“, по-късно той обеща на украинските и европейските лидери, че няма да обсъжда въпроса с Путин без Зеленски.

Белият дом се опита да успокои очакванията за успешно мирното споразумение преди срещата на върха, като прессекретарката Каролин Лийвит определи срещата като „упражнение по слушане“.

Все пак Тръмп заяви, че очаква Путин да вземе срещата на сериозно, заплашвайки с „много тежки последствия“ за Москва, ако руският лидер не се съгласи да предприеме стъпки за прекратяване на войната.

Лийвит уточни, че Тръмп предпочита дипломацията пред налагането на нови санкции срещу Русия, въпреки че „всички средства са на разположение“.

Русия не очаква да бъдат подписани документи след срещата в Аляска, посочи пред руските медии прессекретарпт на Кремъл Дмитрий Песков.

