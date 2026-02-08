Жителите на Галата, Зеленика и Аспарухово във Варна излизат днес на протест
Жителите на варненските квартали Галата, Зеленика и Аспарухово се готвят за протест срещу презастрояването. Събитието е планирано за днес, 8 февруари 2026 г., като организаторите призовават всички недоволни да се присъединят към шествието.
Шествието ще започне в 12:00 ч. на входа пред Сити-център в кв. Аспарухово и ще премине до Народно читалище „Просвета“, предава novavarna.net.
Протестиращите ще изразят своето недоволство чрез лозунги като: „Галата и Варна дишат чрез гората!“ и „Да запазим духа на Варна за утрешното поколение“. Тези слогани отразяват опасенията на жителите от негативното влияние на прекомерното строителство върху околната среда и качеството на живот във Варна.
Организаторите призовават всички варненци, които споделят техните притеснения, да се присъединят към протеста и да покажат своята подкрепа за запазване на природните ресурси и устойчивото развитие на града.
