Жителите на Казичане са подложени на стрес

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Голям проблем с бездомни кучета в Казичане. Убили са над 30 животни и нападат хора. Мъж, който живее там, призна, че са подложени постоянно на страх и стрес от свободно пребиваващите кучета в селото.

Не смеем да оставим децата сами да отидат на училище и да играят в площадките, които са определени точно затова. В момента площадките приличат на кучкарници, а не на детски площадки за игра на децата. Жалваме се, ама Бог високо, Цар далеко, заяви той.

Друг жител в селото пък добави: Трябва да си вземат някакви мерки с тези бездомни кучета. Дъщеря ми е на 17 години и почти всяка вечер се прибира, и казва: Тате, не мога да се прибера. Ходи с едно голямо дърво, за да може да се пази. Просто детето го е страх и ходи с дърво.

Според кмета на Казичане в момента на свобода по улиците са 30 големи кучета. Заради тях възрастните хора не смеят да отидат до гробищата, защото ги нападат.

В "Пълен абсурд" с Румен Бахов се разбра още, че от Столичен инспекторат и Екоравновесие са идвали на проверка , и са набелязали мерки за решаване на проблема.

