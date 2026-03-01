Жителите на село Венелин избират кмет на балотаж

Снимка: Гугъл мапс

Кметът на село Венелин в община Долни чифлик ще бъде избран днес на балотаж. До него се стигна след като на първия тур на частичния вот за кмет нито един от тримата кандидати не успя да събере нужните гласове, за да бъде избран.

Общинската избирателна комисия в Долни чифлик допусна до участие във втория тур на изборите в неделя Едает Ниазиев, издигнат от ГЕРБ и Георги Георгиев, номиниран от партия „Земеделски народен съюз“. На първия тур на 22 февруари Ниазиев получи 146 гласа, а Георгиев – 114, отбелязва БТА.

В селото се гласува в една секция, а избирателите са 659.

До частичния вот се стигна, след като избраният на първи тур на местните избори през 2023 г. Филиз Ахмедов, който беше единственият кандидат за поста, подаде оставка.

