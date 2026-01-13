Жителите на варненския квартал "Виница" настояват за собствен парк, направиха петиция

Снимки: Фейсбук, "Парк Виница"

Жителите на варненския квартал "Виница" настояват за собствен парк, вече събират подписи за подкрепа на проекта.

"Виница" е един от най-бързо разрастващите се райони на Варна, но остава без нито един обществен парк. Това коментира Красимир Керчев, председател на сдружение "Парк Виница". Организираната петиция за създаване на зелено обществено пространство бързо набира популярност.

По думите на Керчев "Виница" се е увеличила многократно през последните десетилетия – от около 7-8 000 души преди години до над 30 хиляди жители днес. Въпреки това инфраструктурата не е настигнала този ръст. В квартала има само едно училище, което отдавна е надхвърлило капацитета си, и едва две детски площадки – едната в лошо състояние, а другата трудна за ползване през лятото заради липсата на сянка, посочва Радио Варна.

"Виница" е може би единственият квартал във Варна без нито квадратен метър парк, подчерта Керчев. Именно недостигът на зелени пространства и места за отдих е мотивирал хората да инициират петиция за обособяване на парк по протежение на дерето в района – терен, който по тяхна информация е публична държавна и общинска собственост и обхваща около 200 декара.

Идеята е дерето да бъде благоустроено и превърнато в модерен зелен коридор с алеи, детски площадки, велоалеи и буферни зони за поемане на високи води при проливни дъждове - модел, който вече е реализиран в други български градове.

До момента петицията е подкрепена от над 1000 души, а целта е в най-кратки срокове да бъдат събрани около 5000 подписа. След това предложението ще бъде официално внесено в Общинския съвет и при кмета на Варна с искане идеята за "Парк Виница" да бъде включена в списъка с приоритетни за Община Варна проекти.

