Жителка на Гаганица обвини кмета в побой

Кметът на с. Гаганица е нанесъл побой на жена, която е с онкологично заболяване и има изменения в костната система, това заяви по bTV самата потърпевша Марияна Любенова. Тя разказа, че неприятната сцена се разиграла в пенсионерския клуб, където певческата група се събрала на репетиция за тържество.

Ставало въпрос за рождения ден на Антоанета Лазарова, най-известната жителка на селото, която се прочу преди години със своята специфична прическа.

Според разказа на потърпевшата, кметът започнал да къса украсата от балони, след което започнал да я блъска с вратата на помещението, докато тя се строполила на земята. Два свидетели потвърдиха думите ѝ пред телевизията.

Кметът на Гаганица Емил Миладинов не присъства на прякото включване, като е дал обещание да коментира случая по-късно. Жители на селото обаче заявиха, че това далеч не е първия случай, в който той се държи грубо и агресивно. По случая тече разследване.

