Жива легенда на „Сделка или не“ приключи с кариерата си в шоуто

Живата легенда на „Сделка или не“ се раздели с шоуто. Това Косьо, за когото днес бе последен път пред камерите на предаването.

Константин Костов от София излезе с кутия №9.

Костов ти е фамилията, учуди се водещия Ненчо Балабанов, за когото Косьо, винаги през дългото време на своето участие е бил само с малкото име.

Винаги е забавлявал и другите участници, и зрителите, като е „константирал“ – измислена от него дума от името му и констатация. Призна, че е куклен актьор и така стана ясно, защо е винаги позитивен, забавен и пуска майтапи.

Беше приготвил подаръци за Ненчо Балабанов и банкера – направени от него фигурки от моделин – клечкотурници (за клечки за зъби), с черен бик и Дон Кихот.

Банкерът му предложи уникалните за първа оферта 4000 лева, които той отказа. Косьо отхвърли и предложения от 1500 лв. и 1222 лева.

Банкерът му предложи и смяна на кутията. Косьо се съгласи, въпреки съмнението от страна на Ненчо Балабанов, тъй като бе споменал, че 9 е числото на края, а днес бе край на неговата кариера в „Сделка или не“. Така размени своята 9 за номер 12.

Последният мохикан, както го кръстиха в шоуто, продължи с усмивка да отваря кутиите, въпреки, че премахна големи суми от играта си.

В кутия №9, с която излезе в началото, се оказаха 10 лева. При 3 неотворени кутии, в които се крият 50 лв., 500 лв. и 750 лева банкерът предложи 1000 лева, ако накрая най-малката сума се окаже при него. Косьо се съгласи, размени своята, в търсене на 50 лева, но отново не успя.

Последователната стълбица на провала, както я кръсти Косьо, приключи, след като в края на своето участие той откри 500 лева.

