От Столичния инспекторат напомнят, че живите коледни дръвчета не бива да се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци. Препоръката е елхите да бъдат оставяни до контейнерите, за да могат да бъдат събрани разделно и транспортирани до инсталацията за биологично третиране на отпадъци в Хамбугров. Друг вариант е те да бъдат изхвърлени в специално обособените зони за зелени отпадъци, каквито има в районите „Кремиковци“ и „Връбница“, предава Бтв.

За тези, които искат да запазят живото дръвче и след празниците, експертите напомнят, че грижата започва още по време на Коледа. Ако елхата е в саксия, не бива да се държи дълго време в много топло помещение. Вредният ефект от високите температури може да се намали, като дръвчето се внася за кратко и след това се изнася на тераса.

Саксийните коледни елхи могат да бъдат засадени в двор или в междублоково пространство, но това трябва да стане в подходящ момент – след като отминат големите студове и започне вегетацията, обикновено в ранна пролет. При засаждането е важно корените да бъдат добре разположени в почвата, без да са огънати. Специалистите предупреждават, че при част от предлаганите саксийни дръвчета кореновата система вече е увредена, което затруднява прихващането им, допълва Бтв.

Температурният стрес също е ключов фактор. Ако елхата е престояла продължително време при 25-28 градуса, вероятността да не оцелее след засаждането е голяма. След изнасянето ѝ навън са необходими допълнителни грижи – редовно поливане и защита от студа чрез мулчиране със сухи листа или слама.

Експертите подчертават, че живите коледни дръвчета не бива да се засаждат в природни територии. В градска среда това също трябва да става съобразено с правилата, а при засаждане в междублокови пространства – след съгласуване с районния еколог.

Все по-популярна става и услугата „елха под наем“, при която дръвчето се използва за Коледа, а след това се връща в разсадник, където се отглежда при подходящи условия за следващата година. Според специалистите това е по-екологичен вариант, тъй като за елхите се полагат професионални грижи.

Важно е да се внимава и с украсата. Светещи лампички, които отделят висока температура, както и спрейове, имитиращи изкуствен сняг, могат да увредят живото растение и да му причинят допълнителен стрес. Препоръчва се също да се мисли за безопасността на деца и домашни любимци.

Изборът между изкуствена и естествена елха остава личен. Според експертите живата елха е по-добрият вариант, но не винаги саксийните дръвчета успяват да се прихванат. Затова най-важното е, независимо от избора, към коледното дръвче да се подхожда с грижа и отговорност – както по време на празниците, така и след тях.

