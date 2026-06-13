Живко Виденов е намерен

Кадър Фб

Националният рекордьор на България на 60 метра с препятствия и 110 метра с препятствия Живко Виденов, чиято сестра Диана Тодорова по-рано днес публикува, че той е в неизвестност от два дни, е намерен. Щастливата развръзка обяви жената отново във Фейсбук. Тя благодари на всички, които са споделили поста за неговото изчезване, и на бързата намеса на МВР, предаде Спортал.

Наскоро Виденов беше назначен като координатор и връзка на комисиите в Управителния съвет на Българската федерация по лека атлетика. Той е изчезнал именно след последното редовно отчетно общо събрание на БФЛА, което се проведе в четвъртък.

“!! НАМЕРЕН !!

Искам да благодаря на всички, които помогнаха публикацията ми да достигне до повече хора и със своевременната и бърза намеса на МВР, брат ми да бъде намерен.

БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ОТ СЪРЦЕ!!

!! МОЛЯ СПОДЕЛЯЙТЕ !!

!! МОЛБА ЗА ПОМОЩ !!

Брат ми Живко Виденов е в неизвестност от четвъртък 11.06.2026г след служебно мероприятие в

Парк-хотел Витоша.

Моля, ако някой го види или разполага с информация да съобщи на тел.112, най-близкото Районно управление на МВР или на тел.....

Ще бъда благодарна на всеки, който помогне да намеря братчето си”, обнови своя пост сестрата на бившия национален състезател.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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