реклама

Живко Виденов е намерен

13.06.2026 / 19:23 1

Кадър Фб

Националният рекордьор на България на 60 метра с препятствия и 110 метра с препятствия Живко Виденов, чиято сестра Диана Тодорова по-рано днес публикува, че той е в неизвестност от два дни, е намерен. Щастливата развръзка обяви жената отново във Фейсбук. Тя благодари на всички, които са споделили поста за неговото изчезване, и на бързата намеса на МВР, предаде Спортал.

Наскоро Виденов беше назначен като координатор и връзка на комисиите в Управителния съвет на Българската федерация по лека атлетика. Той е изчезнал именно след последното редовно отчетно общо събрание на БФЛА, което се проведе в четвъртък.

“!! НАМЕРЕН !!

Искам да благодаря на всички, които помогнаха публикацията ми да достигне до повече хора и със своевременната и бърза намеса на МВР, брат ми да бъде намерен.

БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ОТ СЪРЦЕ!!

!! МОЛЯ СПОДЕЛЯЙТЕ !!

!! МОЛБА ЗА ПОМОЩ !!

Брат ми Живко Виденов е в неизвестност от четвъртък 11.06.2026г след служебно мероприятие в

Парк-хотел Витоша.

Моля, ако някой го види или разполага с информация да съобщи на тел.112, най-близкото Районно управление на МВР или на тел.....

Ще бъда благодарна на всеки, който помогне да намеря братчето си”, обнови своя пост сестрата на бившия национален състезател.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
0
0
kjk (преди 39 минути)
Рейтинг: 214846 | Одобрение: 21581
Спринтирал нанякъде из прайда!!!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама