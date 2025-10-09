Живот с характер – новото лице на модерния дом в Бургас и София

През последните години пазарът на имоти у нас се промени повече, отколкото изглежда на пръв поглед. Купувачите вече не избират само по цена на квадрат, а търсят удобство, усещане и доверие в инвеститора. Новите проекти се оценяват не само по фасадата, а и по това какъв начин на живот предлагат.

Сред най-ярките примери за тази промяна са Piccadilly Residence в Бургас и Pirotska Residence в София – два проекта, които обединяват философията на TV Property за качество без компромиси.

Piccadilly Residence – ново строителство с усещане за уют

В квартал „Изгрев“ в Бургас, само на няколко минути от морето, Piccadilly Residence предлага съчетание от съвременна архитектура и уютна атмосфера. Тук новото строителство не е просто по-добра изолация или троен стъклопакет – то е начин да се живее спокойно, без компромис с качеството.

Комплексът е проектиран с мисъл за реалните нужди – апартаменти с високи тавани, зелени дворове и подземни паркинги, допълнени от смарт системи и енергийна ефективност клас А. Това е място за хора, които търсят повече комфорт и по-малко шум.

Повече за проекта ще откриете на официалния сайт: ново строителство апартаменти в Бургас – Piccadilly Residence .

Pirotska Residence – когато луксът има човешко лице

В сърцето на София Pirotska Residence показва какво означава луксозен апартамент без показност. Проектът залага на баланса – архитектура с фин усет към детайла, просторни помещения и материали, които се усещат, не просто се виждат.

Локацията е централна, но тиха. Оттук се стига пеш до основни транспортни и бизнес точки, без да се губи усещането за уединение. Това прави жилищата не само красиви, а и реална инвестиция в имот – защото качеството винаги се търси.

Повече информация можете да намерите на луксозни апартаменти в София – Pirotska Residence .

TV Property – стабилност и доверие зад всеки проект

Идеята зад тези сгради принадлежи на TV Property – компания, която се развива устойчиво и печели доверието на купувачите с коректност и прецизност. Екипът ѝ не гони броя на проектите, а качеството. Всеки комплекс има собствена идентичност, а не повтарящ се шаблон.

Това е причината хората да виждат в тези имоти не просто квадратура, а дом, който носи спокойствие и сигурност във времето.

Да живееш в Piccadilly Residence или Pirotska Residence означава да избереш повече от адрес – означава да избереш начин на живот. Двете сгради показват, че новото строителство в България вече има лице: модерно, устойчиво и направено с мисъл за човека.

*публикация

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!