Животновъд обикаля с брадва, хората казват, че ги бие

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Преди време двама кметове бяха заплашени с брадва от животновъд в село Раздол, община Струмяни. Това се случи през 2023 година. Тогава хората на селото се оплакваха от постоянни заплахи от въпросния животновъд. Оказва се, че след две години нищо в Раздол не се е променило.

Историите с главен герой животновъда Костадин Върсаминов започнали преди години. Той се заселил в селото, където наследил имоти преди 8 години. Тогава след спор кой земя чия е започнали проблемите, разказват жителите на селото.

Ние чакаме справедливост от държавата, но я няма, коментира една от потърпевшите жени.

Оплакват се, че кравите на Костадин всеки ден са по хорските дворове.

Срещу Върсаминов има образувано дело заради историята с кметовете и брадвата.

От 2018 година се настаних в наследствен имот от дядо ми. Там заварих огради, засадени дръвчета. Наложи се да викам кадастър и почнаха полиции, жалби, общини.

Всички заплахи и обвинения, че аз съм тормозел хората и съм им посягал, са измислени. На никого не съм посягал, не съм удрял. Те ако са бити, няма да се оплакват, а те пищят системно и викат полиция. Това са постановки, коментира човекът пред Нова тв.

Иначе признава, че с брадвата не се разделя.

Да, защото ходя да си събирам животните нощем, движа се в планината и в гората по тъмно, коментира той.

А кравите се случва да влязат в дворовете на хората. Понякога се заблуждават, защото сега капят ябълките и те отиват при тях. Но това не е умишлено, коментира той.

