Животновъди се отказват от овце и кози заради ниски цени и тежка бюрокрация

Снимка: Пиксабей

Броят на отглежданите овце и кози в България намалява, а причината е, че все повече стопани се отказват от този традиционен поминък. Основните проблеми пред тях са ниските изкупни цени на млякото и непосилната административна тежест, съобщиха животновъди в предаването „Събуди се“ по Нова телевизия.

Такъв е случаят с Красимир Кирилов от Арбанаси, който след 20 години работа вече не отглежда нито овце, нито кози. „По никакъв начин, колкото и някои да се заблуждават, няма да изкарат пари от овцете и козите. Аз за 20 години не съм научил как се изкарват пари от тях“, сподели той. Сега Кирилов отглежда крави, но признава, че е напът да се откаже и от тях.

В подобна ситуация е и ветеринарният лекар и животновъд Пламен Пенев, който има семейна ферма край Севлиево от над 25 години. Той е бил принуден постепенно да намали стадото си от 800 на 600 животни, тъй като не може да реализира продукцията на пазара.

И двамата животновъди посочват бюрокрацията като основна причина, която ги обезверява. „Има толкова документация по отношение на ветеринарни и европейски изисквания. Аз имам четири класьора с по пет-шест дневника, които трябва ежедневно да се попълват“, разказа Пенев. По думите му се налага да ангажира човек, който да се занимава само с документите, докато липсват работници за същинската дейност във фермата – от косенето и събирането на фураж до храненето и доенето на животните.

От Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) потвърждават за проблема и редовно настояват пред ресорното министерство за облекчаване на режима. Съпредседателят на асоциацията Симеон Караколев обясни, че само изискванията на Министерството на земеделието към един фермер са описани в девет страници, независимо от броя на животните. Когато се добавят и наредбите на останалите институции, документацията надхвърля 20 страници. Според Караколев, който и в миналото е предупреждавал за протестна готовност в сектора, това принуждава малките стопанства да ликвидират дейността си.

Призивите на бранша идват на фона на обявяваните от правителството мерки за подпомагане. По-рано тази година кабинетът отпусна 303 млн. евро за земеделците, а от аграрното министерство също декларираха, че търсят варианти за увеличаване на подкрепата за фермерите.

Съществува и още една причина за отчетения спад в броя на животните – изчистването на системата от злоупотреби, отбелязва Евроком. Според НОКА реално отглежданите овце и кози у нас са около 800 000, докато по статистика са с около 20% повече. Разликата идва от т.нар. „виртуални животни“, които през последните години постепенно се премахват от регистрите след проверки. Симеон Караколев и преди е коментирал сериозни проблеми в съседни държави, където заради болести са били избити стотици хиляди животни.

Въпреки проблемите, стопани като Пламен Пенев искат да продължат да работят. „За нас подкрепата е да намерим пазар за нашата продукция на нормална цена – за нашето мляко и агнешко месо“, обясни той. Понастоящем обаче изкупната цена на литър качествено овче мляко е едва 80 евроцента – по-малко от стойността на литър дизелово гориво.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!