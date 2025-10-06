Животновъдите у нас готвят протести

илюстрация: Булфото

Остава разделението сред животновъдите у нас относно ваксинацията на дребните преживни животни срещу шарка.

В Пловдив министърът на земеделието Георги Тахов заяви, че след като се проведат срещи с парламентарните групи и със животновъдите ще стане ясна и позицията на министерството, а в същото време от бранша готвят и протести, предава БНТ.

В момента има затихване на заразата, като за последните 3 седмици са констатирани три огнища на седмица, добави Тахов.Георги Тахов – министър на земеделието и храните: "Тази седмица, в рамките на утрешния ден, предстои среща с групата на БСП. И едва след тези срещи и едва след като анализираме абсолютно всичко до момента, което е постъпило като информация, както и да се вземе предвид всички ползи и негативи, които могат да предзвикат тази ваксинация, ще обявим нашето вече политическо решение. То няма да е експертно, а ще бъде политическо."

