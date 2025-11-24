Живущи в "Чайка" сами си разчертаха паркоместа пред блока в "Зелената зона"
Кадър Морето.нет
Граждани от центъра коментират в социалната мрежа, че и те ще вземат пример, защото живущите в центъра също няма къде да паркират.
След въвеждането на зелената зона във Варна, жителите на кв. "Чайка" започнаха сами да разчертават паркоместа. Репортер на Moreto.net видя, че живущите в квартала са взели инициативата в "свои ръце" и с бяла боя и валяк са оформили по асфалтовата настилка допълнителни места за паркиране, опитвайки се да компенсират недостига.
Причината за тази самодейна инициатива е значителното намаление на регламентираните паркоместа в сравнение с броя на автомобилите, които обичайно паркират в района.
Месеци преди зоната да бъде въведена, жителите на квартала неведнъж изразиха недоволство от новоразчертаните места за паркиране и настояваха общината да предприеме мерки за увеличаване на капацитета или за по-ефективно разпределение на местата.
