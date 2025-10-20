Живущите в "Чайка": Безплатно паркиране за нас, а всички други да плащат

Кадър

Жители на квартал Чайка излязоха с открито писмо до Общината, медиите и Общинския съвет, в което изразяват категоричното си несъгласие с въвеждането и разширяването на зелена зона за платено паркиране в квартала, предаде Морето.нет.



Според инициативния комитет „Активни граждани Чайка“, настоящият план е остарял и несправедлив, като липсват реални алтернативи за паркиране. Жителите предупреждават, че разширяването на платената зона ще доведе до финансов натиск върху домакинствата и социално напрежение, при съотношение 2 800 паркоместа за 10 800 правоимащи.



Основното предложение на жителите е въвеждане на режим „жителски паркинг“:



- Местните жители да паркират безплатно пред домовете си и в близост до квартала.



- Всички останали автомобили да плащат за паркиране.



Това според тях ще осигури ред и справедливост, без да наказва хората, които живеят в квартала.



Инициативният комитет призовава всички жители да се включат в извънредната сесия на Комисията по безопасност на движението, обществен ред и сигурност, която ще се проведе на 21 октомври 2025 г. от 12:00 ч. в Пленарна зала на общината, за да защитят правата си и да настояват за прозрачни и справедливи решения.

