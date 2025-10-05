Живущите в оранжевата част на България да вземат мерки в следващите 72 часа

Кадър Метео Балканс

През нощта срещу понеделник времето над почти цялата страна ще бъде с разкъсана облачност, която ще се увеличава. След полунощ от югозапад над Северозападна и Югозападна България, валежите ще се активизират, пише Метео Балканс

Минималните температури ще са между 8°C и 13°C.

През деня в понеделник времето над почти цялата цялата страна ще е предимно облачно. Започналите валежи от югозапад бързо ще обхванат почти цялата страна, като по-значителни ще са над Централна и Югозападна България.. Към края на деня валежи от дъжд се очакват и по Черноморието, като по Южното ще са интензивни, съпроводени и от гръмотевици.

Почти през целия ден ще продължи да духа умерен вятър от запад-северозапад, а над източните райони - изток, като температурите ще се задържат все високи.

Максималните температури ще бъдат между 13° и 15°C в цялата страна, като в Източна България и по Черноморието ще са малко по-високи– между 19° и 22°C.

Времето в София

През нощта срещу понеделник ще е предимно облачно, на изолирани места ще превалява слаб дъжд. Минималните температури ще бъдат между 8° до 9°C. Времето ще е предимно облачно и дъждовно. Късно вечерта и през нощта срещу петък вятърът от северозапад ще се усили и ще започне понижение на температурите.Дневните температури ще се понижат, като дневните температури ще са в обратен ход и ще са по-ниски от минималните до 10°-12°C.

Времето в планините

В понеделник времето ще бъде предимно облачно, с валежи от дъжд, като по-значителни ще са в Рило-Родопската област и над Западна и Централна Стара планина. Над 1300-14000 метра и от дъжд и сняг.

Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°C, а на 2000 метра – около 1°C.

Времето по Черноморието

През нощта облачността ще е разкъсана. През деня ще е предимно облачно с валежи от дъжд. Следобед се очакват по-значителни валежи от дъжд по Южното Черноморие. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 12° и 13°C. Вълнението на морето ще бъде 2-4 бала.

Времето на Балканите

През следващите 72 часа Балканите и нашата страна ще бъде под влиянието на приближаващ се средиземноморски циклон. Ще продължи преносът на сравнително по-топла и влажна въздушна маса, като се очакват валежи, на места в Западна и Централна България, придружени от гръмотевици. В някои райони се очакват значителни количества валежи. Ще има условия за покачване на нивото на водните басейни и подпочвените води, което може да доведе до локални наводнения в Южна и Централна Северна България.

