Живущите в панелки от 70-те, 80-те и 90-те години да знаят: Риск и 2 възможности

Интересът към панелните жилища се засилва, но експертите предупреждават: цените се покачват, а скритите могат да превърнат „евтиния“ апартамент в скъпа инвестиция

Цените на панелните апартаменти в България продължават да привличат купувачите, особено тези, които търсят първи дом или по-достъпна алтернатива на новото строителство. Макар панелките традиционно да се възприемат като най-евтини от последния пазарен сегмент, през две години тенденцията се променя: стойностите им се разрастват по-бързо от очакваното, а конкуренцията между купувачите се превръща в изненадващо предпочитан продукт. Въпреки това експертите предупреждават, че зад по-ниската цена често стоят рискове, които могат да увеличат общата стойност на покупката, цитира Флагман.

Брокерите са единодушни, че панелните жилища имат две големи възможности. Първо - функционалност: разпределенията са просторни, квадратурата е реална, а неизползваемите общи части са минимални. Второ - достъпност: средната цена на панелките остава с 20 до 35% по-ниска от това на новото строителство. Това ги прави естествен избор за купувачи с ограничен бюджет, млади семейства и хора, които се нуждаят от бързо нанасяне без дълги ремонти.

Но именно темата за цените на панелните поражда нови въпроси. Според пазарните анализи в София и големите градове панелните апартаменти вече достигат стойности от 1200 до 1500 евро на квадратен метър, а на място дори ги надхвърлят. Това поставя купувачите пред дилема: струва ли ви да инвестирате в по-стара конструкция, когато се намали разликата с новите имоти?

Експертите подчертават, че най-сериозният риск при панелките остават на самата сграда. Възрастта им – повечето са построени между 70-те и 90-те години – предполага амортизация, която винаги не се вижда при оглед. От ключово значение е дали блокът е саниран, има ли конструктивни проблеми, в какво състояние са общите части, асансьорът и вертикалната инсталация. всяка именно тези скрити дефекти може да превърти избрано изгодната сделка в дългосрочно скъпо начинание.

От инвестиционна гледна точка панелките не са толкова атрактивни. Те поскъпват по-бавно от монолитното строителство и по-трудно задържат цената си при икономически спад. Затова брокерите препоръчват покупка на панелка основно за лично ползване, а не като инструмент за печалба.

Друг фактор, който влияе върху цените на панелките, е енергийната ефективност. Липсата на добра изолация води до по-високи сметки за отопление и охлаждане – нещо, което вече има значителна тежест при избора на купувачите. Санираните блокове набират популярност именно защото намаляват тези и увеличават пазарната стойност на имота.

Въпреки рисковете интересът към панелните жилища остава висок, особено в района с добра локация, бърз достъп до транспорт и развита инфраструктура. Там, където се събират изгодна цена, качествено саниране и добър етажен контрол, панелките продължават да бъдат със силно търсене – дори на фона на растящите им цени.

