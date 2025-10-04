Жоро Игнатов: Абонат с номер 087 87898** по трудния начин разбра, че не е здравословно да ми звъни в 2:00 през нощта

Кадър Фб

Жоро Игнатов от Съдебен спор е имал проблем с нахален абонат.

Ето какво пише той:

Абонат с номер 087 87898** по трудния начин разбра, че не е здравословно да ми звъни в 2:00 през нощта

Коментарите не закъсняха:

Че 02 часа е супер час за звънене. Кога друг път да ти разкажа за най- новия вампирски филм, който съм гледал

Еееее... тъкмо исках да си поговорим и ти ме злепостави !!!

Имаше ли:

"Не ми звъни щото много като тебе вече плакаха..."

Той не е искал да прави скандали...

Извинявай, брат! Бех пийнал, жената я немаше, а ми беше едно такова на скандал и затова ти звъннах

