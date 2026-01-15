Жоро Пенчев: Машините повишават честността на вота

Булфото

Машините повишават честността на вота, категоричен бе в ефира на БНР Жоро Пенчев от Организацията за честни избори.

Машините в изборния процес в България бяха въведени, за да решат конкретни проблеми, които устойчиво възникваха по време на изборите, подчерта той и даде за пример един от най-големите проблеми – невалидните бюлетини:

"На изборите, където не се гласуваше с машини, отново скачаше обратно до изключително абсурдни граници на последните местни избори – над 20%, скачаше делът на невалидните бюлетини. Това означава, че над 20% от гласуващите граждани са били лишени от вот. Част от тях може би са били неправилно попълнени, но сами разбирате колко лесно една валидна бюлетина може да бъде направена невалидна".

Като втори голям проблем Пенчев посочи съмненията при броенето. Машината дава много повече гаранции от това, което всички виждахме на видеонаблюдението, включително на последните избори – как се броят бюлетините, отбеляза той. Според него такъв тип ситуации създават недоверие в изборния процес.

Машините бяха въведени, за да възстановят доверие в изборния процес, напомни Жоро Пенчев. По думите му в процеса с машините в България има изключително много предвидени защитни механизми, които да позволят удостоверяване. Според него няма никакви стъпки, където би могъл да се компрометира процесът на отчитането.

"Ръчното броене предизвиква грешки, а това предизвиква съмнение", изказа мнението си той.

Пенчев отправи критиките си към идеята за скенери на вота. По думите му това би бил допълнителен разход. А освен това не е добре да се въвежда нова неизпитана технология в последния момент. Според него предложенията правят ситуацията още по-проблематична.

Промени в Изборния кодекс са необходими, но единствено в реалистичен обем, които могат да бъдат реализирани и които отговарят на реални проблеми, категоричен бе Жоро Пенчев и даде примери:

"Като минимум да се мине обратно към първичността на машинния протокол, вместо машините да са принтери. Да се повишат критериите за участие в секционните комисии. Да има следствие от това, което виждаме като видеонаблюдение. Ако се повиши реалната отговорност и наказуемост на проблеми с изборния процес, това ще направи много по-скъпи манипулациите на изборите".

Всички тези неща зависят от прозрачност и информираност на населението, отбеляза той.

Да гласуваме, защото това е основният начин да осигурим честни избори, призова Пенчев.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!