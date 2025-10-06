Жоро след „Трейтърс”: Край с риалититата!

кадър YouTube/Надкаст

редактор Веселин Златков

Инфлуенсърът Георги Янев, който се прочу с участието си преди години в „Игри на волята”, където завъртя главата на шампионката по фигурно пързаляне Фейгин, заяви, че след участието си в „Третърс” вече ще се държи далеч от риалити форматите. В „Надкаст” с Туджаров и Неделчо той сподели, че решил да прекрати риалити кариерата си още след като спечели „Къщата на инфлуенсърите”. Поканата от „Трейтърс” обаче не могъл да откаже.

„Хвана ме FOMO-то (страх от пропускане)”,призна първият разкрит „предател” от новия хит на bTV. Той призна, че е супер нетърпелив и затова се е съгласил да участва, въпреки разбирането, че в шоуто ще бъде подозиран заради предишните си прояви на стратег и интригант.

Янев обаче усетил, че всъщност не е чак толкова познат на другите участници, което му дало повече увереност, че може и да представи добре. След като това не се случи, той смята да спре да се появява в други формати.

Жоро даде да се разбере, че няма начин да го примамят в любовно риалити, но пък призна, че готварските надпревари го привличат, защото готвенето му е любимо хоби. Въпреки това той беше категоричен, че ще откаже и да го поканят.

