Жребият размина Григор Димитров и Иван Иванов в Чалънджър турнира в Дъблин

Снимка Пиксабей

Жребият за Чалънджър турнира в Дъблин размина българските тенисисти Григор Димитров и Иван Иванов, като двамата са в различни части на схемата и могат да се срещнат единствено във финала на надпреварата. Турнирът ще се проведе на тревни кортове в ирландската столица Дъблин в дните 15–20 юни и е от категория 75.



Григор Димитров, поставен под №8 в основната схема, започва участието си срещу Крис Родеш, който заема 177-о място в световната ранглиста. При успех българинът може да се изправи срещу австралиеца Бърнард Томич във втория кръг, ако той преодолее първия си съперник, пише moreto.net.

В по-нататъшната част от схемата потенциални съперници на Димитров са Кириан Жаке и още няколко представители на квалификациите и основната схема.



Иван Иванов започва с по-тежък жребий и ще срещне шестия поставен в турнира Стефанос Сакеларидис от Гърция. При победа младият българин може да играе срещу Клемон Табюр или квалификант във втория кръг. Иванов е в горната част на схемата, където водач е Титуан Дроге.



Жребият е разпределил двамата българи в противоположни половини, което отваря възможност за български финал в Дъблин, ако и двамата успеят да преодолеят мачовете си по пътя дотам.

Редактор "Екип на Петел",

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