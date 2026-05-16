Журналист: Ако няма разследване значи има договорка Радев-Борисов-Пеевски

Свалянето на охраната на Борисов и Пеевски трябваше да се случи отдавна. Това са хора, които могат да си плащат частна охрана.

Това каза журналистът Кристияна Стефанова в "Тема на седмицата" на предаването "Политически НЕкоректно".

"Не мога да определя Борисов и Пеевски като жертва", посочи тя.

Темата за частните самолети (на Пеевски) не влизаше в публичното пространство преди вътрешният министър Демерджиев да я повдигне, отбеляза журналистът.

"Вътрешният министър трябва да е твърд, това е най-важното. Дори Радев да се опитва да балансира в политическото си говорене, смятам, че ще видим занапред знакови решения на самото правителство."

На новото правителство трябва да се даде време – да видим как ще работят, коментира Стефанова пред БНР. Ако има каквато и да било договорка, тя ще си проличи с разследването на Делян Пеевски и неговото имущество, смята тя.

Ако не се стигне до разследване, това ще означава договорка между Радев, Борисов и Пеевски и всичко е било прах в очите на хората.

Много е важно как ще се усети новата власт в медийната среда. Изказването на Слави Василев (за посочването на определени медии, които да задават въпроси – бел. ред.) беше грозно, но идва от липсата на парламентаризъм при ПБ, каза още журналистът.

"Има медии, които вземат завой в момента, което е много странно. Добрият журналист винаги е опозиция на властта."

Цялото интервю на Силвия Великова с Кристияна Стефанова чуйте в звуковия файл.

