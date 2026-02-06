Журналист: Ако служителят по почтеността е явен, как ще открива тъмни сделки

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Юри Велев се открои с остър коментар по повод предложението на кабинета да бъде назначен служител по почтеността, който да ограничи корупцията в държавните фирми.

Корупцията, това е далавера, която мразя, защото не участвам в нея. Сега за агентите, ловци на подкупи, това е процедура. Това е една крачка, която се изисква по регламенти, тъй като корупцията, както и всичко останало в държавните институции, се прави с регламент, започна журналистът.

Тези хора какви ще бъдат, или тайни, или явни. Ако са явни, то как ще откриват такива сделки, които са тъмни. Тук възниква и втория проблем - те трябва да са добре подготвени, за да откриват тъмни сделки и да има интегритет, допълни той.

Ако пък този служител е част от корупцията, ще стане това, че корупцията ще се умножи. Трето, пред кого ще се отчитат тези хора. Както знаем, Комисията за борба с корупцията беше преобразува напоследък и отиде в ДАНС. Но това са едни неща, по които те трябва да се обучили и да работят по механизъм, за да има някаква полза от такъв служител, каза още по Нова Тв Велев.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!