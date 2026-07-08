Журналист: Аржентина поднесе един огромен урок на света

Снимка Фейсбук, Ружа Райчева

Журналист не скри емоцията си след великия мач на Световното. Ружа Райчева отдаде дължимото и на двата отбора за спектакъла, за разлика от други в социалната мрежа, които тръгнаха да си правят пиар с безумни колажи и коментари.

Ето какво написа Райчева в личния си профил във Фейсбук:

Аржентина поднесе един огромен урок на света. 3 гола за 13 минути, гол и асистенция за Меси в най-ключовия момент. Вървяха към унизителна и брутална загуба, но излязоха отгоре и победиха Египет (които наистина бяха супер силни и през повечето време доминираха мача) с волята и силата на духа си! Ето това е ФУТБОЛ! Велик мач

Редактор "Екип на Петел",

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