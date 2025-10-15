Журналист: Бойко Борисов е шампион в самосвалянето

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Емилия Милчева изрази мнение, че провала на ГЕРБ на изборите в Пазарджик не е информационен повод за острите думи срещу правителството на Бойко Борисов. Тя смята, че Борисов като опитен политик усеща с кожата си какво става и какво предстои.

Ние знаем, че той е шампион в самосвалянето, два пъти като премиер се самосвали, усещайки напрежението, което расте. Така че на мен сега ми се струва, че той много добре разбира, че върху ГЕРБ и върху него, тежестта на господин Пеевски се усеща много силно, заяви журналистът.

По отношение на поканата за влизането на господин Пеевски във властта, Милчева не смята, че това е възможно да се случи по една основна причина.

Това може да гарантира малко стабилност на Борисова вътре, но той ще изгуби изцяло своята външно-политическа легитимност. Аз си мисля, че политическото семейство на Европейската народна партия, която преглътна през 2017 малко трудно тогава коалицията с Патриотите, няма да приеме официално влизане във властта на човек, който е санкциониран по „Магнитски“, допълни Милчева.

Мисля, че Борисов печели време и няма да се изненадам, ако се стигне до предсрочни парламентарни избори, за да презаредят напрежението и да прехвърлят отговорността към един служебен кабинен. Преди това обаче трябва да се смени Наталия Киселова, каза още в „Здравей, България“ Емилия Милчева.

