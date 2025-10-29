Журналист: Дали Румен Радев ще бъде черен лебед, зависи от кризата и горивата

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Черният лебед е ясен кой е. Това е Румен Радев. Казаха му да не вади шампанското и да прибира кетеринга. Радев чака повод, но те няма да му дадат такъв. На всяка цена ще има предсрочни избори преди президентските. Това заяви Ружа Райчева.

Дали Радев ще бъде черен лебед, зависи от това дали ще има финансова криза или дали ще закъсаме с горивата. Няма резерви за горивата, 90-дневни резерви почти няма. Има фирми, които казват, ходете и ги намерете в чужбина тези резерви, добави журналистът.

Що се отнася до резерви в Унгария, самият факт, че трябва да се пропътува по тази нова линия, а не както е досега, ще вдигне цената. Очаквам, че еврото ще разбуни духовете, и ще има хора, които ще протестират. Всичко това може да се заформи като някакъв вихър и евентуално да имаме предсрочни избори, заяви още в „Здравей, България“ политическият наблюдател.

