Журналист: Данъци и осигуровки не се вдигат от днес за утре

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

При цените, които имаме в момента, дори тази увеличена до 620 евро минимална заплата е ниска за реално работещите хората на пазара на труда, независимо, че става въпрос за нискоквалифицирани хора, тъй като всяка икономика има нужда и от такава категория труд. Но тук идва големият въпрос - кой ще плати тази сметка. И отново ще я плати коректния бизнес и фирмите, които работят на светло.

Това коментира пред Нова тв предприемачът Таня Скринска.

Грешно е да се смята, че данък дивидент е нещо, което ще изсветли икономиката. Ние имаме около 30% сив сектор. Никой не говори за тези професии, всички знаем кои са те, които никъде не фигурират, не плащат данъци, не плащат осигуровки. 1,7 млн. българи всъщност не плащат здравни осигуровки. Но те получават същата услуга, каквато получават хората, които се осигуряват. Това са много важни неща, над които правителството трябва да помисли преди бизнеса да се откаже от България, коментира тя.

Всяка данъчна промяна се прави с планиране, а не от ноември за януари, както се случва при нас. Второ - 2% ръст на осигуровките е изключително много. 2011 година го играхме този филм и при 330 млн. лв. повече очаквани приходи в НОИ постъпиха 225 млн. по-малко, защото хората спряха да си плащат осигуровките и на бизнеса му беше повече на сметка да се договори с работника, отколкото да се плащат толкова много осигуровки, коментира журналистът Виктор Иванов.

Българските предприемачи пробиваме зна Запад с по-ниска цена на стока или услуга. С увеличаването на осигуровките и данъците това го губим, защото за да оцелеем и да си запазим ниските цени, ще трябва да осводим част от работвниците. В част от фирмите парите ще се преместят в пликове под масата и това не е само от страна на работодателите искане, а и от страна на работниците, обясни Скринска.

Големият проблем е, че правителството не е наясно какво иска да постигне с този бюджет, който в момента прави. Не е страшно да се вземат пари назаем, ако сме наясно в какво ще ги инвестираме, коментира Иванов.

Това е бюджет от тип "да избутаме тази година", ден да мине, друг да дойде. Това е, посочи той.

Същото се случи с младите лекари. Чудесно е, че се намериха пари за техните заплати, но държавата им дава пари без да иска гаранции. Какво ни гарантира, че като им плащаме сега тези заплати и тези млади хора станат специалисти, ще останат тук, за да ни лекуват, коментира Скринска.

Когато се дават пари някъде, трябва да знаем какво ще постигнем. На учителите от няколко години се вдигат заплатите, но качеството на услугата очевидно не се е подобрило. Същото е и в сектор "Сигурност", коментира Иванов.

