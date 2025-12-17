Журналист: Докато съдебната система е на друг човек, никой президент не може да разруши модела

Редактор: Недко Петров

Професионални мнения за политическата криза и близкото бъдеще в България, което ще е обвързано и с предсрочни избори, изразиха в ефир политолозите Слави Василев и доц. Татяна Буруджиева и журналистката Силвия Великова.

Накрая водещата Мирослава Иванова зададе провокативен въпрос на Великова.

Може ли да се окаже накрая, че падането на един модел ражда друг модел, и падането на модела Борисов - Пеевски да минава през модела на силната ръка, която удря по масата, модела на президентската република. Такава опасност дебне ли зад ъгъла?, попита Мира.

Докато достъпът до делата, до инструментите на съдебната система са в друг човек, колкото и силен президент да дойде, той няма да може да разруши този модел, отговори Силвия Великова.

Вие, виждате колко хора има Пеевски, защото имаха видсящи дела, които бяха замразени, допълни тя.

Последва нов въпрос на Иванова: А тогава какво трябва да направим, да си измислим аватари, които да пратим в парламента за мнозинство?

Да гласуваме, за да минимизираме шансовете на Пеевски да купи и да подреди тези избори. Друго не си представям, отвърна по Нова Тв Великова.

