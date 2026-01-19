Журналист: Еврото отключи апетита на алчните търговци

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Винсент Тановски засипа с тежки критики търговците, които повишават необосновано цените. Според журналистът се вижда несправедливо прехвърляне на отговорността върху потребителя с така наречения въпрос за личен избор. Тановски припомни, че много хора са говорили, че тези постъпвания не са заради еврото и именно въвеждането му е отключило апетита на по-алчните търговци.

Тановски смята, че е добре, че държавата поне се опитва да изпълнява по своя адекватен начин регулаторните си функции, така че да не се създава някаква среда за спекула и за необосновано вдигане на цените.

Въпреки че не съм икономист, бих могъл да кажа, че при повечето ситуации в момента на сътресения, смущения или кризи, пазарът по-скоро има навика да се саморегулира не в полза на хората, а на тези, които имат по-голяма пазарна сила, добави Тановски.

А тези, които имат по-голяма пазарна сила, те винаги могат да прехвърлят ефектът от глобата или санкцията към крайната цена, и се оказва че тази глоба ще бъде платена отново от нас, потребителите, каза още по Нова Тв Винсент.

