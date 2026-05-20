Журналист: Феновете на Дара бяха използвани като „масовка“

Снимка Фейсбук

Журналистката Светослава Рудолф отправи остри критики към организацията на посрещането на Дара след историческия ѝ успех на „Евровизия“. В дълга публикация в социалните мрежи тя обвини Българската национална телевизия, че е използвала събралите се фенове в центъра на София като част от мащабна рекламна кампания.

Според Рудолф хората, дошли да отпразнуват победата на българската изпълнителка, не са били информирани за истинската цел на събитието.

„Днес българската публика и фенове на площада в София бяха брутално и комерсиално използвани като масовка за бъдещ договор на Дара с международен продуцент Fred Again. Това не е честно!“, написа тя.

По думите ѝ от сцената водещите на БНТ са давали указания на присъстващите как да реагират и да участват в кадрите около певицата.

„От трибуната водещите от БНТ командваха стотиците хора да са миманс на тази сделка, а Дара позираше неприкрито в различни позиции с нарочен плакат, само за да я сключи“, твърди журналистката, цитирана от Блиц.

Рудолф изрази недоволство и от начина, по който според нея е било представено събитието предварително. По думите ѝ хората са очаквали концерт и празнична програма, но вместо това са станали част от рекламна инициатива.

„Защо обещахте концерт, забавление? Нищо! Само реклама и залог за световна сделка за милиони, за която скачащите на площада нямаха понятие, че участват“, посочва тя.

В публикацията си Рудолф коментира и политическото присъствие по време на събитието, като отправи критики към националната телевизия.

„Да не говорим за грандиозния ПР, който БНТ направи за кметовете на ПП-ДБ“, пише още журналистката.

Към момента няма официална позиция от страна на БНТ по отправените твърдения.

