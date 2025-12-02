Журналист: Хората, от които ни зависят съдбите, станаха отвратителни

Редактор: Недко Петров

Масовите протести не са само спрямо управляващите. Разбира се, че имаше искания за оставки, имаше съвсем лични искания към конкретни хора, чиито имена знаем и които се въртят през цялото пространство за незабавно изчезване от политическата сцена. Но имаше и нещо друго. Според мен всички сме почти еднакво погнусени от поведението на тези хора, без оглед на това дали са във властта или са в опозиция. Дали са в парламента или са в някакви комисии, министерства и къде ли не.

Животът стана толкова брутален и хората станаха толкова отвратителни, от които всъщност ни зависят съдбите, че всичките тези хора имаха едно наум. Те отидоха срещу цялата тази простотия, която ни залива, и която има своите политически и икономически окраски. Аз смятам, че се отприщи нещо вчера, продължи Петър Пунчев.

Днес една продавачка в магазин, ми каза, че когато и да стане това, което искаха хората, все ще е късно. Тоест, ако тази спокойна жена, която не беше политически ангажирана, смята, че отдавна е трябвало да има не само оставки, а всичко да изглежда другояче, сетете се за тези, които са активни. Не говорим за тези, които се появиха в 22 часа с бомбичките и маските на лица, каза още по Нова Тв Пунчев.

